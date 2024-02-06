Фетисов считает, что занятия хоккеем стали очень дорогими в России

Депутат Госдумы РФ, двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов считает, что стоимость занятий хоккеем в России стала очень высокой, она дискриминирует семьи с невысоким доходом.

«Я особенно благодарен первому тренеру, а еще раньше был инструктор по спорту, тренер-общественник, который собирал мальчишек. Сегодня хоккей стал настолько дорогим видом спорта, что стоимость занятий дискриминирует семьи с низким доходом. Когда я начинал, то моей семье тоже приходилось нести определенные траты. Помню, когда мне было 13-14 лет, родители год копили мне на шлем и коньки, и я чувствовал, что не могу их подвести», — приводит слова Фетисова ТАСС.

Международная выставка-форум «Россия» проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве.