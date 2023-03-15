Фетисов считает, что Новокузнецк должен вернуться в КХЛ

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов считает, что Новокузнецк должен быть представлен в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ.

«Я считаю, что Новокузнецк должен вернуться в КХЛ. Это исторический хоккейный центр, он был создан еще после войны, и там очень любят хоккей. Кузбасс — промышленный центр нашей страны, и он должен быть на карте КХЛ», — приводит ТАСС слова Фетисова.

Новокузнецкий «Металлург» выступал в КХЛ с момента ее основания. За это время клуб ни разу не выходил в плей-офф лиги. С сезона-2017/18 новокузнецкая команда выступает в ВХЛ.