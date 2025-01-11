Фетисов: «В этом году я очень мало слежу за хоккеем»

Семикратный чемпион мира Вячеслав Фетисов рассказал о своем интересе к российскому хоккею.

— Как вам выступление СКА в этом сезоне?

— Надо, чтобы все команды выполняли задачи, которые стоят перед ними. СКА тут не исключение. Сезон в самом разгаре, а к розыгрышу Кубка Гагарина все готовятся по-разному.

— Сегодня есть команда КХЛ, стиль которой вас впечатляет?

— Я в этом году очень мало слежу за хоккеем. Поэтому мне будет не совсем правильно рассуждать на эти темы, — сказал Фетисов Metaratings.ru.

После 45 матчей в турнирной таблице FONBET чемпионата КХЛ лидирует «Локомотив», имея в своем активе 72 очка. На второй строчке располагается «Трактор» с 59 очками, на третьем — «Салават Юлаев» с 58 баллами.