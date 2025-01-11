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Сегодня, 15:22

Фетисов: «В этом году я очень мало слежу за хоккеем»

Камила Абдурахманова
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Семикратный чемпион мира Вячеслав Фетисов рассказал о своем интересе к российскому хоккею.

— Как вам выступление СКА в этом сезоне?

— Надо, чтобы все команды выполняли задачи, которые стоят перед ними. СКА тут не исключение. Сезон в самом разгаре, а к розыгрышу Кубка Гагарина все готовятся по-разному.

— Сегодня есть команда КХЛ, стиль которой вас впечатляет?

— Я в этом году очень мало слежу за хоккеем. Поэтому мне будет не совсем правильно рассуждать на эти темы, — сказал Фетисов Metaratings.ru.

После 45 матчей в турнирной таблице FONBET чемпионата КХЛ лидирует «Локомотив», имея в своем активе 72 очка. На второй строчке располагается «Трактор» с 59 очками, на третьем — «Салават Юлаев» с 58 баллами.

Источник: Metaratings.ru
Хоккей
КХЛ
ХК СКА
Вячеслав Фетисов
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Западная конференция И В П О
1 Локомотив 45 35 10 72
2 Спартак 42 26 16 57
3 ЦСКА 43 25 18 57
4 Динамо Мн 44 25 19 55
5 Динамо М 43 26 17 55
6 СКА 42 25 17 54
7 Северсталь 43 26 17 53
8 Торпедо 42 19 23 46
9 Куньлунь РС 43 19 24 42
10 Витязь 42 16 26 37
11 Сочи 42 13 29 29
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 44 27 17 59
2 Сал. Юлаев 42 28 14 58
3 Ак Барс 41 26 15 54
4 Металлург Мг 43 26 17 54
5 Автомобилист 42 23 19 52
6 Авангард 42 21 21 45
7 Адмирал 43 18 25 43
8 Сибирь 42 18 24 40
9 Лада 41 17 24 39
10 Нефтехимик 43 14 29 39
11 Барыс 46 10 36 24
12 Амур 44 9 35 23
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