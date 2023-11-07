Фетисов рассказал, что хоккейные тренеры работают по 20 часов в день

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов в комментарии для «СЭ» оценил работу главного тренера «Спартака» Алексея Жамнова.

«Алексей взял большую ответственность. Это много говорит о том, что его тренерский потенциал далеко не реализовался. Предстоит серьезная работа. Понимаю, так как работал тренером, что это 20-часовой рабочий день с аналитикой, подготовкой. Самое главное — раскрыть потенциал игроков. У Жамнова знание хоккея не только в теории, но и на практике», — сказал Фетисов «СЭ».

«Спартак» с 40 очками в 28 матчах занимает второе место в Западной конференции ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.

В следующем матче «Спартак» 9 ноября на выезде сыграет с «Нефтехимиком».