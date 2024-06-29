Фетисов призвал к изменению формата неограниченного свободного агента в России: «Это не ограничение, а преданность клубу»
Двукратный олимпийский чемпион, депутат Государственной думы РФ Вячеслав Фетисов в комментарии «СЭ» заявил, что поддерживает изменение формата неограниченного свободного агента в России.
«Формат неограниченного свободного агента, которые применяется в НХЛ, нужно вводить и в России, — сказал Фетисов «СЭ». — Надеюсь, что при разделении федерации и КХЛ эти правила будут установлены. Если игрок выступал здесь до 27 лет, то он дальше может ехать пробовать свои силы. Это не ограничение, а преданность клубу, который на тебя имеет права. НХЛ на этом и построена. Ты закреплен за командой, потому что болельщики хотят тебя видеть. Если ты будешь хорошо играть — проведешь всю жизнь в одной команде. Миграция по лиге, мне кажется, ничего хорошего для популяризации команды не дает».
Фетисов также отметил, что руководство КХЛ поддерживает инициативу.
«Думаю, со временем все устаканится. Обсуждаем это не только с руководством лиги, но и с легендами, ветеранами нашего хоккея. Мнение по этому вопросу у всех примерно одинаковое. И президент КХЛ Алексей Морозов это понимает», — добавил Фетисов.
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|34
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|32
|36
|69
|9
|Куньлунь РС
|68
|25
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|56
|10
|Сочи
|68
|23
|45
|53
|11
|Витязь
|68
|20
|48
|48
|Финал
|Счет в серии
|
Металлург Мг - Локомотив
Металлург Мг - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
|1/2 финала
|
Металлург Мг - Автомобилист
|4 - 3
|
Локомотив - Трактор
Локомотив - Трактор
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|4 - 0
|1/4 финала
|
СКА - Автомобилист
|1 - 4
|
Металлург Мг - Спартак
|4 - 2
|
Динамо М - Трактор
Динамо М - Трактор
0 - 4
|0 - 4
|
Авангард - Локомотив
|3 - 4
|1/4 финала конференции
|
Металлург Мг - Амур
|4 - 2
|
СКА - Торпедо
|4 - 1
|
Динамо М - Динамо Мн
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|
Авангард - Лада
|4 - 1
|
Спартак - Северсталь
|4 - 1
|
Локомотив - ЦСКА
|4 - 1
|
Ак Барс - Автомобилист
|1 - 4
|
Сал. Юлаев - Трактор
|2 - 4
|24.04
|19:00
|
Локомотив – Металлург Мг
|1 : 2