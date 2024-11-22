Фетисов признался, что чувствует сегодняшний ЦСКА чужим для себя
Бывший игрок ЦСКА Вячеслав Фетисов заявил, что армейцы в их нынешнем виде — чужой для него клуб.
Ранее стало известно, что генеральный спонсор ЦСКА «Роснефть» и Министерство обороны РФ работают над проектом строительства новой ледовой арены для клуба на Ленинградском проспекте в Москве.
«Не видел проект. Мой ЦСКА начался в 1968-м году, а закончился в 1989 году. В их майке я не проиграл ни одного турнира в Москве. Я не вхожу в ЦСКА, для меня это все чужое.
Не знаю, почему это все произошло. Но точно не по моей вине, не по вине тех кто играл в то время. Надеюсь, будет хорошее место для болельщиков и команды», — цитируют Фетисова «РИА Новости».
66-летний Фетисов является 2-кратным олимпийским чемпионом и 7-кратным чемпионом мира в составе сборной СССР, а также многократным чемпионом страны в составе ЦСКА. В НХЛ он выступал за «Нью-Джерси» и «Детройт», став двукратным обладателем Кубка Стэнли.
Россиянин включен в Зал хоккейной славы в Торонто.
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