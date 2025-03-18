Фетисов предложил Путину сыграть форварда сборной КХЛ против НХЛ

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о составе команды КХЛ на возможный матч против сборной НХЛ.

«Забивной форвард у нас есть, это Владимир Владимирович. Из кого будет состоять основной состав сборной КХЛ? Это уже президент должен решать. Здесь гадать не надо», — сказал Фетисов «СЭ».

Ранее во вторник стало известно, что президент США Дональд Трамп поддержал предложение президента РФ Владимира Путина организовать в США и России матчи между игроками НХЛ и КХЛ.