Фетисов предложил подбросить монетку для определения обладателя Кубка Гагарина

Двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов поделился мнением об официальной отмене сезона в КХЛ по причине распространения коронавируса.

— Понятно, что КХЛ пыталась что-то сделать, но, в любом случае, это не было бы спортивным принципом, потому что два клуба, которые вышли в следующий круг розыгрыша Кубка Гагарина, не видят дальнейшего участия в соревнованиях, потому что в правительстве им запретили участие, — цитирует Фетисова News.ru-Не знаю, на что рассчитывал КХЛ, спекулируя на разные форматы, но единственное правильное решение приняли только сейчас,

Каким образом можно позже завершить турнир? Осенью, например, начинается новый сезон, и, я надеюсь, начнётся. Но мировая ситуация такова, что практически все соревнования завершились, включая Олимпийские игры, перенесённые на год. Ни на месяц, ни на два, а на год, что я считаю очень правильным решением, потому что спортсмены должны знать, когда будет мероприятие и как к нему готовиться, — продолжил он.

Если турнира нет, то как можно определить победителя? Ну, лотерею можно устроить, монетку бросить, но кому это надо?