Фетисов поздравил Шипачева с установлением нового бомбардирского рекорда КХЛ: «Красавчик!»

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею и депутат Госдумы РФ Вячеслав Фетисов в комментарии «СЭ» поздравил нападающего минского «Динамо» Вадима Шипачева с установлением нового рекорда КХЛ.

«Любой рекорд заслуживает уважения и восхищения. Поздравляю Шипачева со званием лучшего бомбардира в истории КХЛ. Красавчик!», — сказал Фетисов «СЭ».

Форвард в матче с «Северсталью» набрал 929-е очко в КХЛ и стал лучшим бомбардиром в истории турнира, обойдя предыдущего рекордсмена Сергея Мозякина (928)

Шипачев также известен по выступлениям за «Северсталь», СКА, московское «Динамо» и «Ак Барс».