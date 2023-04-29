Фетисов поздравил Федорова и ЦСКА со вторым Кубком Гагарина подряд

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов прокомментировал для «СЭ» победу ЦСКА в финале Кубка Гагарина.

«Поздравляю Сергея Федорова и его ребят. Верил, что из него получится хороший тренер и в свое время не ошибся, предлагая его на должность главного тренера сборной страны. Сергей — молодец, ребята бились сегодня. Два раза подряд выиграть Кубок — непростая история. Что не хватило «Ак Барсу»? Был сегодня на празднике столетия ЦСКА, меня спрашивали до начала игры, на кого ставлю. Я сказал, что на ЦСКА, потому что психология седьмой игры имеет определенный принцип. Больше всего оказывается давления на хозяев, которые вылезли из непростой ситуации. Так что тут вопрос психологии», — сказал Фетисов «СЭ».

ЦСКА выиграл серию у «Ак Барса» со счетом 4-3 и стал обладателем Кубка Гагарина-2023. Армейцы выиграли трофей второй раз подряд и третий в истории. По числу побед ЦСКА сравнялся с «Ак Барсом».