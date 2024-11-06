Фетисов положительно оценил инициативу возрождения системы драфта в КХЛ: «Нужно, чтобы молодые ребята не сидели на лавке»
Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов в комментарии для «СЭ» отреагировал на заявление КХЛ о создании рабочей группы по возрождению системы драфта юниоров.
«Считаю, что это будет самое правильное решение. К сожалению, при создании КХЛ не удалось этот важнейший вопрос до конца продвинуть и убедить клубы, что это очень важно. Прошло уже больше 15 лет, и мы видим, что многое было упущено, из-за того, что система не была принята. Она успешно работает в НХЛ и работала в то время, когда мы пытались это сделать. Думаю, надо обсуждать этот вопрос с клубами. Наши легенды, те, кто понимает смысл в этом, тоже поддержат эту инициативу и буду участвовать в обсуждении. Нужно находить консенсус, чтобы молодые ребята не сидели на лавке, ожидая своей очереди. Так что здесь больше разумного, чем каких-то опасений», — сказал Фетисов «СЭ».
Процедура драфта юниоров КХЛ, позднее переименованная в «ярмарку юниоров», была введена в 2009 году и просуществовала до 2017-го. На ежегодном мероприятии права на молодых хоккеистов, удовлетворяющих определенным критериям отбора, передавались профессиональным клубам лиги.
(Александр Абустин)
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