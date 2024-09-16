Фетисов — о старте СКА в КХЛ: «Паниковать нет смысла»

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов в разговоре с «СЭ» поделился мнением о старте СКА в ФОНБЕТ чемпионате КХЛ.

«Опыта у них хватает. Исправят ситуацию. Только начало сезона, паниковать нет смысла», — сказал Фетисов «СЭ».

СКА после 5 матчей набрал 5 очков и расположился на 7-м месте в Западной конференции.