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15 апреля, 13:11

Фетисов жестко отреагировал на переход Демидова в «Монреаль»: «Что СКА и наш хоккей получили взамен?»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Вячеслав Фетисов.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов в разговоре с «СЭ» поделился мнением о переходе нападающего Ивана Демидова в «Монреаль».

«Что мы получили взамен любви канадских болельщиков? На него в Санкт-Петербурге ходили люди. Теперь его будут любить монреальские. А что делать петербургским? Было поручение президента по отъезду молодых хоккеистов... Хочется понять, как это работает? Что-то поменялось? Мы получили большую компенсацию? Мне просто хочется знать, что СКА и наш хоккей получили взамен?» — сказал Фетисов «СЭ».

8 апреля СКА объявил об уходе 19-летнего форварда в клуб НХЛ. 15 апреля Демидов набрал 2 (1+1) очка в дебютном матче за «Монреаль».

Иван Демидов
ХК Монреаль Канадиенс
ХК СКА
Вячеслав Фетисов
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2 Сал. Юлаев 68 45 23 93
3 Металлург Мг 68 43 25 90
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6 Авангард 68 41 27 87
7 Сибирь 68 29 39 69
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11 Амур 68 18 50 44
12 Барыс 68 14 54 35
1/4 финала Счет в серии
Динамо М - Ак Барс
Динамо М - Ак Барс
1 - 2
1. Динамо М - Ак Барс
3 - 5
2. Динамо М - Ак Барс
0 - 2
3. Ак Барс - Динамо М
1 - 3
4. Ак Барс - Динамо М
0 - 0
5. Динамо М - Ак Барс
0 - 0
1 - 2
Трактор - Динамо Мн
Трактор - Динамо Мн
2 - 1
1. Трактор - Динамо Мн
4 - 2
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4 - 3
3. Динамо Мн - Трактор
8 - 0
4. Динамо Мн - Трактор
0 - 0
5. Трактор - Динамо Мн
0 - 0
2 - 1
Локомотив - Авангард
Локомотив - Авангард
2 - 1
1. Локомотив - Авангард
1 - 4
2. Локомотив - Авангард
4 - 1
3. Авангард - Локомотив
2 - 6
4. Авангард - Локомотив
0 - 0
5. Локомотив - Авангард
0 - 0
2 - 1
Сал. Юлаев - Спартак
Сал. Юлаев - Спартак
1 - 2
1. Сал. Юлаев - Спартак
4 - 1
2. Сал. Юлаев - Спартак
4 - 5
3. Спартак - Сал. Юлаев
4 - 2
4. Спартак - Сал. Юлаев
0 - 0
5. Сал. Юлаев - Спартак
0 - 0
1 - 2
1/8 финала
Трактор - Адмирал
Трактор - Адмирал
4 - 2
1. Трактор - Адмирал
4 - 5
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2 - 1
3. Адмирал - Трактор
4 - 3
4. Адмирал - Трактор
3 - 7
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6. Адмирал - Трактор
0 - 2
4 - 2
Динамо М - СКА
Динамо М - СКА
4 - 2
1. Динамо М - СКА
3 - 1
2. Динамо М - СКА
2 - 1
3. СКА - Динамо М
5 - 3
4. СКА - Динамо М
4 - 5
5. Динамо М - СКА
3 - 4
6. СКА - Динамо М
2 - 5
4 - 2
Локомотив - Торпедо
Локомотив - Торпедо
4 - 0
1. Локомотив - Торпедо
3 - 1
2. Локомотив - Торпедо
2 - 0
3. Торпедо - Локомотив
2 - 4
4. Торпедо - Локомотив
1 - 2
4 - 0
Сал. Юлаев - Сибирь
Сал. Юлаев - Сибирь
4 - 3
1. Сал. Юлаев - Сибирь
7 - 0
2. Сал. Юлаев - Сибирь
8 - 2
3. Сибирь - Сал. Юлаев
2 - 0
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2 - 1
5. Сал. Юлаев - Сибирь
5 - 2
6. Сибирь - Сал. Юлаев
5 - 2
7. Сал. Юлаев - Сибирь
2 - 1
4 - 3
Динамо Мн - ЦСКА
Динамо Мн - ЦСКА
4 - 2
1. Динамо Мн - ЦСКА
5 - 2
2. Динамо Мн - ЦСКА
5 - 3
3. ЦСКА - Динамо Мн
4 - 1
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5. Динамо Мн - ЦСКА
7 - 0
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2 - 6
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Автомобилист - Ак Барс
Автомобилист - Ак Барс
3 - 4
1. Автомобилист - Ак Барс
1 - 4
2. Автомобилист - Ак Барс
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2 - 3
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5. Автомобилист - Ак Барс
2 - 0
6. Ак Барс - Автомобилист
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1 - 2
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Спартак - Северсталь
Спартак - Северсталь
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5 - 4
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4 - 2
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0 - 1
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Металлург Мг - Авангард
Металлург Мг - Авангард
2 - 4
1. Металлург Мг - Авангард
1 - 4
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4. Авангард - Металлург Мг
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