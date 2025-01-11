Фетисов: «У меня никогда не было двойного гражданства. Я гражданин России и горжусь этим»
Двукратный олимпийский чемпион по хоккею и депутат Госдумы РФ Вячеслав Фетисов рассказал о своем отношении к возможному запрету института двойного гражданства в России. Представители федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией обратились к председателю Госдумы Вячеславу Володину с просьбой рассмотреть этот вопрос.
В 2020 году Фетисова и еще ряд депутатов подозревали в наличи иностранного гражданства.
«Возможный запрет двойного гражданства? Нужно понимать, для чего это делается, — цитирует Sport24 Фетисова. — У меня никогда не было двойного гражданства, потому мне сложно это обсуждать. Я гражданин РФ и горжусь этим. Но есть много стран в мире, которые предполагают такой формат».
Фетисов отметил, что в спорте совсем другая история.
«Там спортивное гражданство. Но все равно люди принимают решение в связи с какими-то обстоятельствами, ведь бывает всякое», — подчеркнул олимпийский чемпион.
Ранее в Федеральном собрании РФ сообщили, что правительство не планирует запрещать двойное гражданство, поскольку это противоречит Конституции.
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