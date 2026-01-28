Фетисов объяснил причину неудачных результатов СКА в этом сезоне КХЛ
Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов прокомментировал «СЭ» результаты СКА в этом сезоне FONBET чемпионата КХЛ.
«Недавно разговаривал с Игорем Ларионовым, и как я понимаю, идет перестройка команды по ходу чемпионата. Конечно, не так легко все делать — это большие риски, но была необходимость в этом, и, кажется, все делается на перспективу. В этом году неожиданно все фавориты Западной конференции располагаются внизу. Могу сказать так: кто первым перестроится, тот и будет иметь перспективу в дальнейшем. В любом случае, работу тренера, помимо регулярки, будет определять плей-офф. Сейчас Игорь поменял своих помощников, и они вместе будут готовить команду к главному событию сезона — розыгрышу Кубка Гагарина», — сказал Фетисов «СЭ».
В сезоне-2025/26 СКА с 53 очками в 48 матчах занимает восьмую строчку в турнирной таблице Западной конференции.
(Мелания Титаева)
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|Шанхай Дрэгонс
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|Спартак – Торпедо НН
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|Ак Барс – Сибирь
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|Северсталь – Салават Юлаев
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|Локомотив – Трактор
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