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«Шойгу и Лавров взяли меня на слабо». Фетисов объяснил, почему вышел на лед в матче КХЛ в 51 год

Александр Львов
Обозреватель
Вячеслав Фетисов.
Фото Алексей Иванов, архив «СЭ»

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов в интервью «СЭ» вспомнил, как в 2009 году вышел на лед в составе ЦСКА в матче КХЛ в 51 год.

— А ты никогда не жалел, что выбрал амплуа защитника? Ведь форвард всегда на виду — там шайбу забросил, там отдал, а защитники где-то на втором плане. Вот и Овечкин не стал бы героем, играя в обороне.

— О чем я могу жалеть, если считаюсь самым титулованным хоккеистом в мировой истории? Больше, чем у меня, титулов ни у кого нет. Скорее всего, это достижение будет побить сложно. Я ведь забил больше всех защитников в отечественном хоккее, в истории мировых чемпионатов и Олимпийских игр. И как раз родился новый стиль — защитник атакующего плана. При этом я получал удовольствие от хоккея. Да, это командная игра. Но в ней звучат и рекорды отдельных хоккеистов. А такой, как у Саши, гремит на весь мир! Это особый случай, который говорит о величии игрока.

— У тебя все-таки есть один уникальный рекорд — чуть ли не для Книги рекордов Гиннесса. В отечественных чемпионатах в 51 год уж точно никто не выходил на лед.

— Поверь, я это сделал не ради рекордов Гиннесса, а ради спора со своими друзьями. Недавно попалась нарезка видео с моим участием в том матче 11 декабря 2009 года со СКА. И, знаешь, я совсем неплохо в нем выглядел, хотя играли против лучшей на тот момент команды КХЛ. Это при том, что до этого я практически не тренировался с командой. Но физически оказался готов и катался нормально.

Но это на самом деле уникальный момент. И когда рассказываю о нем студентам или юным хоккеистам, с трепетом вспоминаю, как вошел в раздевалку ЦСКА, за мной захлопнулась дверь — и я уже не сенатор, не легенда мирового хоккея, а вновь игрок. Игрок ЦСКА! А со мной в раздевалке ребята, которые годились мне в сыновья, а может быть, и во внуки. Ритуал подготовки, полный стадион, папа... Царствие ему небесное...

На трибуне жена, дочь. А еще те, кто спровоцировал выйти на лед: Сергей Шойгу и Сергей Лавров, которые меня взяли на слабо. А все ощущения пришли, когда прозвучал финальный свисток и я понял: это все! И я низко поклонился судьбе, которая подарила мне возможность биться 23 сезона на самом высоком уровне, жить любимой игрой, получая от нее удовольствие.

— Однако кроме удовольствия были еще и награды, и деньги...

— Все это ничто по сравнению с тем, что именно в эти годы я нашел любимую жену, друзей. А тогда я еще понял: все, занавес опущен, это конец профессионального хоккеиста Вячеслава Фетисова. Конец! И, с одной стороны, ты горд и счастлив за то, что сумел сделать, а с другой... Словом, праздник со слезами на глазах.

 — Но ведь ты не первый и не последний, кто через такое проходил.

— Так-то оно так, но у каждого все по-своему. И частенько, если задают вопрос, когда ты должен уходить, я отвечаю: в тот момент, когда чувствуешь, что тебя уже не тянет на лед. А до тех пор, пока игра приносит радость, удовольствие, надо ею жить. И в 51 мое решение сыграть вопреки всему было вызовом самому себе.

Может, на Книгу Гиннесса тот момент не тянет, но, для того чтобы остановиться-оглянуться, подходит очень хорошо. Считаю, что с уходом мне тоже повезло. Я ушел, выиграв два подряд Кубка Стэнли! Ушел в 40 лет из большого хоккея победителем, а не побежденным. В обеих финальных сериях мы выиграли 4-0 — вынесли сначала «Филадельфию», потом «Вашингтон». А потому ни о чем не жалею.

Александр Овечкин.Вячеслав Фетисов: «После победы в Кубке Стэнли Овечкин успокоился. Для гонки за Гретцки пришлось его встряхнуть»

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Вячеслав Фетисов
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