Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился мнением о возможной приостановке КХЛ в связи с ростом количества заболевших коронавирусом в клубах.

«Помните, по чьей вине был остановлен МЧМ-2022? По вине организаторов. Они были плохими. Поэтому и остановили чемпионат. Мы же были в полном локдауне. Разным образом пытаемся предусмотреть случаи заражение, а также стараемся заботиться о здоровье людей», — сказал Фетисов в разговоре с корреспондентом «СЭ» Микеле Антоновым.

Фетисов также считает, что решение о приостановке чемпионата должно быть обдуманным в связи с приближающейся Олимпиадой.

«К сожалению, жизнь теперь другая. Но мы все равно движемся вперед настолько осторожно, насколько это возможно. Конечно, лучше все закрыть. С другой стороны, нужно учитывать Олимпиаду, которая уже на носу. Китайцы уже достаточно определили, что те, кто приедут с положительным тестом, будут временно изолированы. Здесь непростая история. Надеюсь, в КХЛ держат руку на пульсе и принимают взвешенные решения», — добавил Фетисов.

С начала месяца были отменены 8 игр КХЛ: с участием «Йокерита», «Автомобилиста», «Салавата Юлаева», СКА, «Сочи», «Динамо» (Рига), «Авангарда», ЦСКА и «Локомотива».