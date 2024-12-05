Фетисов назвал спортивное событие 2024 года, которое порадовало его: «Тот случай, когда не клубы олигархи рулят»
Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов в разговоре с «СЭ» назвал спортивное событие 2024 года, которое порадовало его больше всего.
«В памяти останется успешное выступление уральских команд в плей-офф Кубка Гагарина. Это тот случай, когда не клубы-олигархи рулят, а команды, которые грамотно работают над формированием команды, стратегией игры. Это обнадеживает. Появляются тренеры, командные взаимодействия, команды. Для меня это стало главным событием», — сказал Фетисов «СЭ».
В прошедшем плей-офф Кубка Гагарина-2024 челябинский «Трактор» и екатеринбуржский «Автомобилист» дошли до полуфинала, где уступили «Локомотиву» и «Металлургу».
Положение команд
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Хоккей
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|35
|28
|7
|58
|2
|Спартак
|34
|22
|12
|48
|3
|Динамо М
|33
|20
|13
|43
|4
|СКА
|32
|19
|13
|42
|5
|ЦСКА
|31
|17
|14
|41
|6
|Северсталь
|32
|18
|14
|36
|7
|Динамо Мн
|33
|16
|17
|36
|8
|Торпедо
|32
|15
|17
|35
|9
|Витязь
|33
|14
|19
|32
|10
|Куньлунь РС
|34
|12
|22
|28
|11
|Сочи
|32
|11
|21
|25
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|34
|22
|12
|48
|2
|Сал. Юлаев
|31
|21
|10
|44
|3
|Автомобилист
|32
|19
|13
|42
|4
|Ак Барс
|30
|20
|10
|41
|5
|Металлург Мг
|34
|18
|16
|38
|6
|Адмирал
|35
|16
|19
|37
|7
|Нефтехимик
|35
|13
|22
|35
|8
|Лада
|31
|13
|18
|31
|9
|Авангард
|32
|14
|18
|30
|10
|Сибирь
|30
|12
|18
|27
|11
|Барыс
|34
|9
|25
|21
|12
|Амур
|33
|7
|26
|18
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18.12
|5.12
|17:00
|
Трактор – Автомобилист
|3 : 1
|5.12
|18:00
|
Лада – Металлург Мг
|- : -
|5.12
|19:30
|
СКА – Динамо М
|- : -
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