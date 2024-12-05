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Сегодня, 18:40

Фетисов назвал спортивное событие 2024 года, которое порадовало его: «Тот случай, когда не клубы олигархи рулят»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов в разговоре с «СЭ» назвал спортивное событие 2024 года, которое порадовало его больше всего.

«В памяти останется успешное выступление уральских команд в плей-офф Кубка Гагарина. Это тот случай, когда не клубы-олигархи рулят, а команды, которые грамотно работают над формированием команды, стратегией игры. Это обнадеживает. Появляются тренеры, командные взаимодействия, команды. Для меня это стало главным событием», — сказал Фетисов «СЭ».

В прошедшем плей-офф Кубка Гагарина-2024 челябинский «Трактор» и екатеринбуржский «Автомобилист» дошли до полуфинала, где уступили «Локомотиву» и «Металлургу».

КХЛ
Вячеслав Фетисов
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Западная конференция И В П О
1 Локомотив 35 28 7 58
2 Спартак 34 22 12 48
3 Динамо М 33 20 13 43
4 СКА 32 19 13 42
5 ЦСКА 31 17 14 41
6 Северсталь 32 18 14 36
7 Динамо Мн 33 16 17 36
8 Торпедо 32 15 17 35
9 Витязь 33 14 19 32
10 Куньлунь РС 34 12 22 28
11 Сочи 32 11 21 25
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 34 22 12 48
2 Сал. Юлаев 31 21 10 44
3 Автомобилист 32 19 13 42
4 Ак Барс 30 20 10 41
5 Металлург Мг 34 18 16 38
6 Адмирал 35 16 19 37
7 Нефтехимик 35 13 22 35
8 Лада 31 13 18 31
9 Авангард 32 14 18 30
10 Сибирь 30 12 18 27
11 Барыс 34 9 25 21
12 Амур 33 7 26 18
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