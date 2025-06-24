Хоккей
FONBET Чемпионат КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Зарплаты КХЛ Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Уведомления
Главная
Хоккей
КХЛ

24 июня, 16:20

Фетисов назвал команду, которую хотел бы видеть в КХЛ вместо «Витязя»

Артем Бухаев
Корреспондент
Вячеслав Фетисов.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов в комментарии для «СЭ» поделился мнением о возможной замене «Витязя» в составе участников на новый сезон FONBET Чемпионата КХЛ.

Во вторник, 24 июня, подмосковный клуб уведомил лигу о приостановке участия в турнире. Также «Витязь» пропустит предстоящий OLIMPBET Чемпионат МХЛ.

«А что даст перевод «Лады» в другую конференцию? Я бы вернул «Металлург» из Новокузнецка в лигу. Там промышленный край, любят хоккей. Но решение принимает лига — пусть они думают», — сказал Фетисов «СЭ».

В новом сезоне КХЛ сыграют 22 команды. Отмечается, что совет директоров лиги рассмотрит вопрос о внесении изменений в состав участников чемпионата, после чего правление КХЛ исследует вопрос о переводе «Лады» из Восточной в Западную конференцию.

Драка Дарси Веро и&nbsp;Кирилла Лямина, Артемий Панарин в &laquo;Витязе&raquo; 2011 год.«Витязь» и КХЛ — все. Каким мы его запомним: безумные драки, мафия в руководстве и юный Панарин
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
КХЛ
ХК Витязь
Вячеслав Фетисов
Читайте также
Льюис Хэмилтон сообщил о смерти своего бульдога Роско
Капризов назвал цель после подписания рекордного контракта в НХЛ
«Спартаку» и «Динамо» пора кусать локти из-за отказа от Черчесова
Орбан рассказал о риске третьей мировой войны в случае ошибки мировых держав
В США произошел первый за семь лет шатдаун. Что пишут СМИ
Дмитриев заявил об ослаблении позиций противников многополярного мира
Популярное видео
Что творится в «Ак Барсе» / Кузнецов в «Металлурге» / «Нефтехимик» — топ
Что творится в «Ак Барсе» / Кузнецов в «Металлурге» / «Нефтехимик» — топ
Хмелевский в «Ак Барсе» / «Салават» — аутсайдер / старт сезона КХЛ
Хмелевский в «Ак Барсе» / «Салават» — аутсайдер / старт сезона КХЛ
Ткачев — о предсезонке с Разиным и встрече с «Авангардом»
Ткачев — о предсезонке с Разиным и встрече с «Авангардом»
Овечкин, Сергачев и Панарин — о «Матче года»
Овечкин, Сергачев и Панарин — о «Матче года»
Просветов: сезон в ЦСКА и возвращение в НХЛ
Просветов: сезон в ЦСКА и возвращение в НХЛ
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор
Ларионов вместо Ротенберга / Никитин в ЦСКА / «Витязь»
Ларионов вместо Ротенберга / Никитин в ЦСКА / «Витязь»
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Каролина» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Каролина» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Что будет с «Салаватом», будущее Ливо и Ремпала, трансферы Уфы
Что будет с «Салаватом», будущее Ливо и Ремпала, трансферы Уфы
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Как «Локомотив» победил «Трактор», что будет с финалистами
Как «Локомотив» победил «Трактор», что будет с финалистами
«Флорида» — «Каролина»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Флорида» — «Каролина»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Флорида» — «Каролина»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Флорида» — «Каролина»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Каролина» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Каролина» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Радулов научил нас биться до конца»
«Радулов научил нас биться до конца»
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Каролина» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Локомотив» — чемпион? Почему «Трактор» плох в финале
«Локомотив» — чемпион? Почему «Трактор» плох в финале
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Adiоs Amigos R

    И Пермь с Красноярском ещё

    26.06.2025

  • Gumbert Gumbert

    Горячие головые забыли почему не стало Металлурга. А Славик балабол.

    26.06.2025

  • Aundry

    Опааа ну неужели, пусть возвращают))

    25.06.2025

  • Ivan Rukavishnikov

    торпедо играет во дворце и постарше

    25.06.2025

  • Rinat_

    Для того, чтобы кого-то "возвращать", надо иметь в городе необходимую инфраструктуру (аэропорт, гостиница), стадион (а не манеж с трибунами на 1000 человек) и, главное, у клуба должны быть спонсоры, способные осилить бюджет в 2-3 миллиарда. Все остальное (традиции, воспитанники, в городе любят хоккей) - лирика. В Новокузнецке хоккей, безусловно, любят, но в последние сезоны Кузни в КХЛ на домашние матчи приходили 2000-3000 человек. Народ перестает ходить на хоккей, если его команда стабильно занимает последнее место.

    25.06.2025

  • Sergg G

    Традиции есть, денег нет, пол страны в нищите.

    25.06.2025

  • Заполярье

    :thumbsup:

    24.06.2025

  • Спринт

    Дворцу с более полувекой оснасткой никакие лоски не помогут быть современным дворцом.

    24.06.2025

  • 804alex

    Пермь нужно включать в КХЛ. Дворец по норме и миллионный город.

    24.06.2025

  • Футболист Сапогов

    Согласен с тобой спирточек. Фетисов дундучек!

    24.06.2025

  • Alar

    Умора))

    24.06.2025

  • Заполярье

    :rofl:

    24.06.2025

  • Kralya Kralya

    Химик мы ждём тебя))

    24.06.2025

  • Евгеша Батиков за КПРФ

    у Кузни дворец отремонтирован и блестит як пасхальное яичко)))

    24.06.2025

  • Алиса

    Лучше бы твой мозг вернулся, но это явно не возможно.

    24.06.2025

  • SpartakSirius

    Крылья Советов ! В советское время Чемпионами были .

    24.06.2025

  • СЕРГЕЙ КУДИНОВ

    Это он про жену свою высказался?!

    24.06.2025

  • Евгеша Батиков за КПРФ

    я бы Буран включил в КХЛ, но все бабло уходит на дырявый быдло-футбол и вонючий Фекал)))

    24.06.2025

  • Спринт

    У Кузни нет ни соответсвующего бюджета, ни приемлемого для КХЛ Ледового дворца. Но Фетису главное то сам лозунг. Болтология превыше всего, кредо депутатов и экс-депутатов Гос.Думы РФ.

    24.06.2025

  • AnTaras

    Хотелось бы Филадельфию Флаерс увидеть:grinning::grinning::grinning:

    24.06.2025

  • Alexey Tarasov

    Скорее всего ни кого возвращать в этом сезоне не будут-оставят как есть:point_right:А вот в следующем может быть-если захотят рассширять лигу.А так- много команд с богатой хоккейной традицией:point_up:?

    24.06.2025

  • Морская свинка_1979

    и не поспоришь

    24.06.2025

  • Павел Леонидович

    Молот Прикамья бы тоже не помешал

    24.06.2025

  • Заполярье

    Все миллионеры в РФ, живут за счёт нищего населения! Бюджет России большой! Всем бездарям; денежек народных хватит! :sunglasses::money_mouth::relieved:

    24.06.2025

  • zg

    Отмажется,скажет-я бы перевел,но из америкосии нынче тяжко!)

    24.06.2025

  • zg

    Ой нееее,такому УМУ,не факт,тут как по мне,редкий случай!

    24.06.2025

  • Морская свинка_1979

    Да это мнение на ум любому придёт. Ибо очевидно.

    24.06.2025

  • fell62

    Слава будет главным спонсором ))) Где деньги взять ?

    24.06.2025

  • Алексей Фролов

    Новокузнецк, однозначно, надо возвращать. А потом Пермь и Воскресенск, тем более в обоих городах строятся новые дворцы. Добавил бы ещё клуб из Беларуси и будет 26 команд - вполне достойно для интересной борьбы за плей-офф.

    24.06.2025

  • zg

    Очень редкое адекватное мнение от этого товарища!Верните Кузню!

    24.06.2025

  • Константин Мишин

    перевод "Лады" в Западную конференцию даст равное количество команд в конференциях... при чём тут иммитация?

    24.06.2025

  • Tommy Morton

    Я бы хотел видеть в КХЛ команду ЦСКА. Вместо той, что сейчас под этим именем по площадке катается...

    24.06.2025

  • Олег

    Я бы вернул «Металлург» из Новокузнецка в лигу. Там промышленный край, любят хоккей. // А еще там хорошая хоккейная школа. По крайней мере была. Бобровский, Сорокин, Орлов, Капризов. Возвращайте Кузню!!!

    24.06.2025

  • sdf_1

    «А что даст перевод «Лады» в другую конференцию?», — сказал Фетисов «СЭ». ----------------------- Имитацию деятельности правления КХЛ. Вот что он даст

    24.06.2025

    • Фетисов — о снятии «Витязя» с нового сезона КХЛ: «Механизм поддержки клубов не отлажен»

    «Локомотив» подписал контракт с Фрэзом на год
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    Восточная конференция И В П О
    1 Металлург Мг 10 7 3 16
    2 Нефтехимик 10 7 3 14
    3 Авангард 9 7 2 14
    4 Трактор 10 5 5 12
    5 Автомобилист 10 5 5 11
    6 Барыс 10 5 5 11
    7 Ак Барс 10 4 6 9
    8 Амур 8 3 5 8
    9 Адмирал 8 3 5 8
    10 Сибирь 9 4 5 8
    11 Салават Юлаев 8 1 7 4
    Западная конференция И В П О
    1 Локомотив 10 7 3 16
    2 Торпедо НН 10 7 3 15
    3 Динамо Мн 9 6 3 14
    4 Шанхай Дрэгонс 9 5 4 12
    5 ЦСКА 10 5 5 11
    6 СКА 9 5 4 11
    7 Спартак 10 4 6 11
    8 Сочи 9 4 5 9
    9 Динамо М 9 4 5 9
    10 Северсталь 9 4 5 8
    11 Лада 10 1 9 3
    Результаты / календарь
    21.09
    22.09
    23.09
    24.09
    25.09
    26.09
    27.09
    28.09
    29.09
    30.09
    1.10
    2.10
    3.10
    4.10
    5.10
    6.10
    1.10 16:30
    Авангард – Адмирал
    		 - : -
    1.10 17:00
    Салават Юлаев – Сибирь
    		 - : -
    1.10 17:00
    Автомобилист – Амур
    		 - : -
    1.10 17:00
    Барыс – Локомотив
    		 - : -
    1.10 19:30
    СКА – Торпедо НН
    		 - : -
    1.10 19:30
    Динамо Мн – Северсталь
    		 - : -
    Все результаты / календарь

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости