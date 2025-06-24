Фетисов назвал команду, которую хотел бы видеть в КХЛ вместо «Витязя»

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов в комментарии для «СЭ» поделился мнением о возможной замене «Витязя» в составе участников на новый сезон FONBET Чемпионата КХЛ.

Во вторник, 24 июня, подмосковный клуб уведомил лигу о приостановке участия в турнире. Также «Витязь» пропустит предстоящий OLIMPBET Чемпионат МХЛ.

«А что даст перевод «Лады» в другую конференцию? Я бы вернул «Металлург» из Новокузнецка в лигу. Там промышленный край, любят хоккей. Но решение принимает лига — пусть они думают», — сказал Фетисов «СЭ».

В новом сезоне КХЛ сыграют 22 команды. Отмечается, что совет директоров лиги рассмотрит вопрос о внесении изменений в состав участников чемпионата, после чего правление КХЛ исследует вопрос о переводе «Лады» из Восточной в Западную конференцию.