Фетисов — о снятии «Витязя» с нового сезона КХЛ: «Механизм поддержки клубов не отлажен»

Двукратный олимпийский чемпиона Вячеслав Фетисов в комментарии для «СЭ» отреагировал на новость о том, что «Витязь» не выступит в FONBET Чемпионате КХЛ в сезоне-2025/26 из-за финансовых проблем.

Подмосковный клуб уведомил лигу о приостановке участия в турнире. Также «Витязь» пропустит предстоящий OLIMPBET Чемпионат МХЛ.

«Всегда неприятно, когда случаются потери. Механизм поддержки клубов не отлажен. Но жизнь продолжается. Не думаю, что у КХЛ возникнут проблемы», — сказал Фетисов «СЭ».

В новом сезоне КХЛ сыграют 22 команды. Отмечается, что совет директоров лиги рассмотрит вопрос о внесении изменений в состав участников чемпионата, после чего правление КХЛ исследует вопрос о переводе «Лады» из Восточной в Западную конференцию.