Фетисов хочет, чтобы ЦСКА возглавил Федоров или Ларионов

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов рассказал, кого он хотел бы видеть на посту главного тренера хоккейного ЦСКА.

После вылетела армейцев в первом раунде Кубка Гагарина-2025 московский клуб уволил Илью Воробьева, который возглавлял команду с марта 2024 года.

«Федорова или Ларионова, все остальные мне как-то неинтересны», — цитирует Фетисова Odds.ru.

В первом раунде плей-офф КХЛ нынешнего сезона ЦСКА уступил в серии минскому «Динамо» со счетом 2-4. Армейцы второй год подряд вылетели из турнира на этой стадии.

Сергей Федоров тренировал ЦСКА с 2021 по 2024 годы. Под его руководством команда дважды становилась обладателем Кубка Гагарина. Ларионов с мая 2022-го по апрель 2025-го занимал должность главного тренера «Торпедо».