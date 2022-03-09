Фер может вернуться в состав «Ак Барса» на пятый матч серии с «Авангардом»

Канадский нападающий Эрик Фер может вернуться в состав «Ак Барса» на пятый матч серии первого раунда Кубка Гагарина с «Авангардом».

Об этом в интервью «СЭ» заявил генеральный менеджер казанского клуба Марат Валиуллин.

Фер получил травму во время второго матча серии, в первом периоде которого он отметился голом. В Балашиху на третий и четвертый матчи он не отправлялся.

36-летний Фер в этом сезоне за Ак Барс провел 7 матчей, в которых забил 1 гол.