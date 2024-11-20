Феоктистов — о посещаемости домашних матчей «Куньлуня»: «Посмотрите на наши результаты, и вам станет понятно, почему на трибунах мало людей»

Исполнительный вице-президент «Куньлуня» Николай Феоктистов считает слабые выступления команды в домашних матчах FONBET чемпионата КХЛ причиной отсутствия болельщиков на трибунах.

«Посмотрите на наши результаты дома, и вам станет понятно, почему на трибунах мало людей. Никто не будет ходить на команду, которая не выиграла ни одного домашнего матча в основное время. Надо понимать еще китайский менталитет и уклад жизни: китайцы рано встают и рано ложатся. Для них хоккей, заканчивающийся в 22:00, — это поздно, в 8 вечера китаец, как правило, должен быть дома. Так что мы берем только особые мероприятия, матч открытия или матч на китайский Новый год», — цитирует Феоктистова ТАСС.

«Куньлунь» одержал 7 побед и потерпел 16 поражений в 28 матчах и занимает последнее, 11-е место в Западной конференции. 23 ноября китайский клуб в Челябинске проведет матч с «Трактором», игра начнется в 16:00 по московскому времени.