Федотов заработает 19 миллионов рублей по двухлетнему контракту с «Салаватом Юлаевым»

«Салават Юлаев» сразу после обмена из «Сочи» подписал контракт с нападающим Ильей Федотовым на два года.

Как стало известно «СЭ», зарплата игрока в следующем сезоне составит 9 миллионов рублей в год, в сезоне-2026/27 — 10 миллионов рублей в год.

22-летний хоккеист в сезоне-2024/25 в 28 играх за «Сочи» в регулярном чемпионате КХЛ набрал 10 (4+6) очков.