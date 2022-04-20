Федотов впервые в этом плей-офф пропустил больше трех шайб за матч

«Металлург» обыгрывает ЦСКА со счетом 5:3 после второго периода второго матча финала Кубка Гагарина.

Голкипер ЦСКА Иван Федотов впервые в карьере пропустил четыре и более шайб в одном матче плей-офф.

Напомним, что ЦСКА выиграл первый матч серии со счетом 3:1. Третий матч противостояния пройдет 22 апреля в Москве.