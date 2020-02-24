Комиссия по определению лучших хоккеистов на основании статистических данных выступлений игроков и аналитической оценки матчей, определила лауреатов двадцать второй недели регулярного чемпионата КХЛ, сообщает официальный сайт лиги.

Лучшим вратарем признан Иван Федотов («Трактор»), одержавший победы в двух из трех матчей недели, обе на ноль. «Сухари» во встречах против «Сибири» и «Адмирала» стали для Федотова, соответственно, вторым и третьим в сезоне. Голкипер челябинского клуба отразил 98,8 процента бросков (лучший результат недели).

Лучшим защитником выбран Василий Токранов (СКА). Защитник клуба из Санкт-Петербурга отметился тремя результативными передачами и завершил все матчи с положительным показателем полезности.

Лучшим нападающим стал Станислав Галиев («Ак Барс»). В трех матчах он набрал 7 (2+5) очков (лучший результат недели).

Лучшим новичком выбран нападающий Кирилл Марченко (СКА), набравший в них 5 (3+2) очка при показателе полезности «плюс 2».