Федотов рассказал о самых запоминающихся моментах сезона

Экс-вратарь ЦСКА Иван Федотов рассказал о самых лучших моментах прошедшего сезона КХЛ.

«Олимпиада-2022, Кубок Гагарина, номинация, свадьба — все вместе. Год великолепный! Я думаю, грех жаловаться. Я полностью удовлетворен. Сейчас вишенкой на торте будет, если я выиграю номинацию лучшего вратаря», — приводит слова Федотова RT.

В прошедшем сезоне Федотов стал обладателем Кубка Гагарина в составе ЦСКА. По итогам сезона он был признан лучшим вратарем сезона-2021/22 в КХЛ.