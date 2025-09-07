Федотов — о поражении от «Торпедо»: «Эмоциональный матч. Обидно, что проиграли»

Форвард «Салавата Юлаева» Илья Федотов подвел итоги матча FONBET Чемпионата КХЛ против «Торпедо» (3:4).

— Приятно снова сыграть после долгой паузы, тем более в Нижнем Новгороде, не последнем городе для меня, — приводит слова Федотова официальный сайт КХЛ. — Эмоциональная игра, обидно, что проиграли. Были шансы победить, но двигаемся дальше.

— Ваш отец играл за «Салават Юлаев», сегодня вы дебютировали за уфимскую команду. Насколько приятно, что теперь вы также играете за «Салават»?

— Конечно, горд носить его фамилию на спине, продолжать хоккейные традиции. Отец был сегодня на трибуне, болел, переживал. Говорит: «Пора уже Нижний выигрывать». Никак пока не могу победить здесь, с какими бы командами не приезжал.

— Партнеры поменялись по ходу матча. Насколько это сказалось на игре?

— Мы с Сучковым и Кузьминым играли в предыдущем матче, у нас хорошо получалось. Из-за того, что Саша Жаровский выбыл, пришлось менять сочетания.

— Был для вас этот матч особенным? Старались выложиться по максимуму?

— Всегда стараюсь выкладываться по максимуму. Матч не был каким-то особенным, обычно эмоции переполняли, а сегодня решил подойти к игре спокойнее.

В следующем матче «Торпедо» 8 сентября сыграет дома против СКА, «Салават Юлаев» в этот же день на выезде встретится с «Металлургом».