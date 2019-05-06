"Салават Юлаев" произвел обмен с челябинским "Трактором", информирует официальный сайт уфимцев. В систему "Салавата" перешли защитник Никита Жульдиков, а в обратном направлении проследовали голкипер Иван Федотов и игрок обороны Сергей Терещенко.

– Мы благодарим игроков за профессионализм, проявленный ими в матчах и в рамках тренировочного процесса, и желаем дальнейших успехов в карьере, – говорится в сообщении.

В минувшем сезоне 27-летний Терещенко провел 36 матчей в регулярке, в которых отдал 3 передачи при показателе полезности "0". В плей-офф участия не принимал.

22-летний Федотов большую часть сезона провел в ВХЛ. В регулярном чемпионате КХЛ он провел три матча. В среднем за игру он пропускал 2,08 шайбы и отражал 93,3 процента бросков.



22-летний Жульдиков провел 73 матча в КХЛ и набрал 5 (1+4) очков при показателе полезности "-1".