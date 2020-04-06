Федосов станет новым помощником Знарка в «Спартаке» вместо Уланова

Как стало известно «СЭ», Владимир Федосов войдет в тренерский штаб Олега Знарка в «Спартаке». Он заменит в нем Игоря Уланова. Ранее Федосов уже работал ассистентом Знарка в «Динамо» (2010-14) и СКА (2015-18).

В прошедшем сезоне «Спартак» вышел в плей-офф КХЛ с пятого места Западной конференции. В 1/8 финала красно-белые уступили московскому «Динамо» со счетом 2-4 в серии. Кубок Гагарина завершился досрочно из-за пандемии коронавируса.