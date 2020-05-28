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Федосов назначен помощником Знарка в «Спартаке»

17:50
Владимир Федосов и Ришат Давыдов. Фото Алексей Иванов., "СЭ"
Владимир Федосов и Ришат Давыдов. Фото Алексей Иванов., "СЭ"
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Пресс-служба «Спартака» сообщает, что руководство клуба сформировало тренерский штаб основной команды на предстоящий сезон. Новым ассистентом главного тренера красно-белых Олега Знарка станет Владимир Федосов.

57-летнему Знарку также будут помогать Харийс Витолиньш, Максим Соловьев, Хассан Саид (тренер по физподготовке), Стефан Перссон (тренер по вратарям).

Ранее Федосов уже работал ассистентом Знарка в «Динамо» (2010-14) и СКА (2015-18).

В прошедшем сезоне «Спартак» вышел в плей-офф КХЛ с пятого места Западной конференции. В 1/8 финала красно-белые уступили московскому «Динамо» со счетом 2-4 в серии. Кубок Гагарина завершился досрочно из-за пандемии коронавируса.

Дополнительная информация:

https://spartak.ru/news/events/sformirovan-trenerskiy-shtab-spartaka-2020/

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