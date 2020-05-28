Федосов назначен помощником Знарка в «Спартаке»
Пресс-служба «Спартака» сообщает, что руководство клуба сформировало тренерский штаб основной команды на предстоящий сезон. Новым ассистентом главного тренера красно-белых Олега Знарка станет Владимир Федосов.
57-летнему Знарку также будут помогать Харийс Витолиньш, Максим Соловьев, Хассан Саид (тренер по физподготовке), Стефан Перссон (тренер по вратарям).
Ранее Федосов уже работал ассистентом Знарка в «Динамо» (2010-14) и СКА (2015-18).
В прошедшем сезоне «Спартак» вышел в плей-офф КХЛ с пятого места Западной конференции. В 1/8 финала красно-белые уступили московскому «Динамо» со счетом 2-4 в серии. Кубок Гагарина завершился досрочно из-за пандемии коронавируса.
Руководство"Спартака" сформировало тренерский штаб основы на предстоящий сезон. Главному тренеру Олегу Знарку будут помогать Харийс Витолиньш, Максим Соловьёв, Хассан Саид, Стефан Перссон, а также новый ассистент — Владимир Федосов ??https://t.co/afh25Mn7rB— Spartak Moscow (@spartak_hc) May 28, 2020
Дополнительная информация:
https://spartak.ru/news/events/sformirovan-trenerskiy-shtab-spartaka-2020/