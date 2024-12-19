Федоров ждет, что ближайший набсовет ЦСКА определит его функции
Экс-главный тренер ЦСКА Сергей Федоров рассказал о том, что ближайшее заседание наблюдательного совета ЦСКА должно определить его новые функции.
«Думаю, очередной набсовет должен определить эти функции. Общение сейчас есть, но оно не интенсивное. Поэтому я сейчас не совсем думаю, что у меня в набсовете есть какие-то функции.
Тренерство — это одно, а набсовет отвечает за всю жизнь клуба, за все моменты, детали, не только за спортивную составляющую. Даст бог, Игорь Иванович Сечин соберет набсовет, мы пообщаемся и наметим мои дальнейшие функции», — приводит слова Федорова ТАСС.
Федоров в качестве главного тренера работал в ЦСКА с 2021 по 2024 год и привел команду к двум победам в Кубке Гагарина (2022, 2023). После ухода с поста главного тренера Федоров продолжает оставаться членом руководящего органа армейского клуба.
13 декабря Федоров отметил свое 55-летие. В качестве игрока он три раза становился победителем чемпионата СССР в составе ЦСКА, трижды завоевывал Кубок Стэнли в команде «Детройт Ред Уингз» и три раза получал золото чемпионата мира в составе национальной сборной.
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|10
|28
|23
|12
|Амур
|36
|7
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|18
|19.12
|19:00
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Нефтехимик – Авангард
|3 : 4 ОТ
|19.12
|19:30
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СКА – Торпедо
|6 : 4
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ЦСКА – Спартак
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Куньлунь РС – Барыс
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Динамо М – Адмирал
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