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Сегодня, 20:45

Сергей Федоров: «В моем понимании — я закончил тренерскую карьеру»

Михаил Зислис
Обозреватель
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Бывший главный тренер ЦСКА Сергей Федоров
Бывший главный тренер ЦСКА Сергей Федоров.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Бывший главный тренер ЦСКА Сергей Федоров заявил, что видит свою тренерскую карьеру завершенной.

«В моем понимании — я закончил тренерскую карьеру. После того, как ушел из ЦСКА, мне новых предложений не поступало. Я не брал трубку», — заявил специалист.

Федоров покинул московский клуб в апреле 2024 года по решению руководства клуба в связи с неудовлетворительными результатами. Он возглавлял армейцев с 2021 года и дважды выиграл с командой Кубок Гагарина (2021/22, 2022/23).

ЦСКА остается единственным клубом в тренерской карьере 55-летнего экс-хоккеиста.

Хоккей
ХК ЦСКА (Москва)
Сергей Федоров
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Западная конференция И В П О
1 Локомотив 37 29 8 60
2 Спартак 35 23 12 50
3 Динамо М 36 22 14 47
4 ЦСКА 34 20 14 47
5 СКА 35 20 15 44
6 Северсталь 35 21 14 42
7 Динамо Мн 35 18 17 40
8 Торпедо 35 16 19 39
9 Витязь 36 15 21 34
10 Куньлунь РС 37 13 24 30
11 Сочи 34 11 23 25
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 36 22 14 48
2 Сал. Юлаев 34 23 11 48
3 Ак Барс 33 22 11 46
4 Автомобилист 34 19 15 42
5 Металлург Мг 37 20 17 42
6 Адмирал 37 18 19 41
7 Нефтехимик 35 13 22 35
8 Авангард 34 16 18 34
9 Лада 33 13 20 31
10 Сибирь 33 13 20 29
11 Барыс 37 10 27 23
12 Амур 36 7 29 18
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