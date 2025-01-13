Федоров заявил, что только в последние месяцы отошел от режима работы тренером

Возглавлявший ЦСКА Сергей Федоров признался, что рад появлению отпуска, которого у него не было по окончании профессиональной игровой карьеры.

«Я только в последние месяцы отошел от этого бешеного режима тренерства. Теперь я прекрасно понимаю, на какой высоте в психологическом плане тогда я оказался, работав те три года в ЦСКА. К сожалению, третий год не получился от слова совсем. Наверное, это другой разговор, почему да как, но лично в семейном плане я доволен, что у меня появилась такая пауза побыть с семьей, ничего не делать», — приводит ТАСС слова Федорова.

Федоров был главным тренером ЦСКА с 2021 по 2024 год. Вместе с армейцами он дважды выиграл Кубок Гагарина.