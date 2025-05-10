Федоров заявил, что не будет главным тренером ЦСКА

Трехкратный обладатель Кубка Стэнли Сергей Федоров сообщил, что не вернется на пост главного тренера ЦСКА.

29 апреля армейцы объявили об уходе Ильи Воробьева, который возглавлял московскую команду с марта 2024 года и имел действующий контракт.

«Переговоров у меня с клубом нет, главным тренером я не буду», — цитирует Федорова ТАСС.

Федоров тренировал ЦСКА с 2021 по 2024 год и за этот период привел команду к двум победам в Кубке Гагарина.

В этом сезоне красно-синие вышли в плей-офф КХЛ, где в серии первого раунда уступили минскому «Динамо» (2-4).