10 мая, 18:07

Федоров заявил, что не будет главным тренером ЦСКА

Алина Савинова
Сергей Федоров.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Трехкратный обладатель Кубка Стэнли Сергей Федоров сообщил, что не вернется на пост главного тренера ЦСКА.

29 апреля армейцы объявили об уходе Ильи Воробьева, который возглавлял московскую команду с марта 2024 года и имел действующий контракт.

«Переговоров у меня с клубом нет, главным тренером я не буду», — цитирует Федорова ТАСС.

Федоров тренировал ЦСКА с 2021 по 2024 год и за этот период привел команду к двум победам в Кубке Гагарина.

В этом сезоне красно-синие вышли в плей-офф КХЛ, где в серии первого раунда уступили минскому «Динамо» (2-4).

Источник: ТАСС
Хоккей
КХЛ
ХК ЦСКА (Москва)
Сергей Федоров
  • rotkiv

    С идиотами связываться себе дороже, просто Федоров себя уважает

    10.05.2025

  • Tommy Morton

    Первый недурак объявился.

    10.05.2025

    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    Восточная конференция И В П О
    1 Металлург Мг 28 21 7 44
    2 Авангард 27 17 10 37
    3 Ак Барс 28 17 11 36
    4 Автомобилист 29 16 13 35
    5 Нефтехимик 29 15 14 31
    6 Трактор 29 13 16 31
    7 Барыс 28 10 18 25
    8 Амур 26 10 16 24
    9 Адмирал 25 10 15 24
    10 Салават Юлаев 27 10 17 23
    11 Сибирь 27 7 20 17
    Западная конференция И В П О
    1 Локомотив 29 19 10 41
    2 Торпедо НН 30 18 12 39
    3 Северсталь 28 19 9 38
    4 Динамо Мн 27 17 10 37
    5 Динамо М 27 16 11 33
    6 Шанхай Дрэгонс 27 13 14 32
    7 Спартак 27 14 13 31
    8 ЦСКА 28 13 15 29
    9 СКА 26 12 14 28
    10 Лада 28 9 19 21
    11 Сочи 26 7 19 19
    Результаты / календарь
    10.11
    11.11
    12.11
    13.11
    14.11
    15.11
    16.11
    17.11
    18.11
    19.11
    20.11
    21.11
    22.11
    23.11
    24.11
    25.11
    20.11 17:00 Автомобилист – Металлург Мг 4 : 5
    20.11 17:00 Трактор – Амур 4 : 6
    20.11 19:00 Северсталь – Адмирал - : -
    20.11 19:30 Динамо М – Сибирь - : -
    20.11 19:30 Торпедо НН – Спартак - : -
    20.11 19:30 Динамо Мн – ЦСКА - : -
    Все результаты / календарь

