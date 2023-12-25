Федоров заявил, что игра с «Салават Юлаев» была одной из лучших для ЦСКА
Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров высказался о поражении московского клуба от «Салавата Юлаева» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 3:4 ОТ.
«Команду соперника — с победой. Нашли варианты. Я считаю, мы провели одну из лучших игр, но те ошибки, которые допустили, те голы, которые нам забили — это не совсем стандартные ошибки, которые мы вообще когда-либо допускали. Сейчас идет такой период времени, когда не хватает какой-то концентрации или понимания, насколько хорошо другая команда играет с шайбой. У нас были все возможности обезопасить наши ворота, но, к сожалению, не случилось. Благодарю ребят. У нас сейчас сложная ситуация, но все отдались процессу. Как я уже сказал, не без ошибок. Считаю, что у команды есть характер. Мы хотим побеждать, но не все пока получается, хотя сделали уже большой шаг в правильном направлении», — приводит слова Федорова официальный сайт ЦСКА.
«Салават Юлаев» занимает третье место в таблице Восточной конференции с 55 очками в 42 матчах.
ЦСКА потерпел четвертое поражение подряд, армейцы идут на шестой строчке Запада с 48 очками в 43 играх.
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|25.12
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Амур – Нефтехимик
|4 : 1
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ЦСКА – Сал. Юлаев
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Динамо М – СКА
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