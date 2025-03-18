Федоров вернется в ЦСКА и будет заниматься менеджерской работой

По данным «СЭ», бывший главный тренер ЦСКА Сергей Федоров вернется в клуб. Однако он будет заниматься не тренерской, а менеджерской работой.

При этом пока точно неизвестно, какую должность официально займет Федоров.

Федоров покинул московский клуб в апреле 2024 года по решению руководства клуба в связи с неудовлетворительными результатами. Он возглавлял армейцев с 2021 года и дважды выиграл с командой Кубок Гагарина (2021/22, 2022/23).

ЦСКА остается единственным клубом в тренерской карьере экс-хоккеиста.