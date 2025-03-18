Хоккей
18 марта, 11:55

Федоров вернется в ЦСКА и будет заниматься менеджерской работой

Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
Сергей Федоров.
Фото «СЭ»

По данным «СЭ», бывший главный тренер ЦСКА Сергей Федоров вернется в клуб. Однако он будет заниматься не тренерской, а менеджерской работой.

При этом пока точно неизвестно, какую должность официально займет Федоров.

Федоров покинул московский клуб в апреле 2024 года по решению руководства клуба в связи с неудовлетворительными результатами. Он возглавлял армейцев с 2021 года и дважды выиграл с командой Кубок Гагарина (2021/22, 2022/23).

ЦСКА остается единственным клубом в тренерской карьере экс-хоккеиста.

КХЛ
ХК ЦСКА (Москва)
Сергей Федоров
  • Спринт

    Только вместо Есмантовича. Тогда и команда и хоккейный клуб ЦСКА будут в порядке.

    18.03.2025

  • Сергей А.

    Бренды дешевых и дорогих сосисек вротенбергу сказать?))

    18.03.2025

  • Evgen

    Своего поколения точно.

    18.03.2025

  • Evgen

    А Спартак и не ссыться со СКА зарубиться))

    18.03.2025

  • наталья Иванова

    Почему те, кто не следит за хоккеем, ВСЕГДА нагло врут ??! 1) ПОСТОЯННО Фёдоров влетал Ротенбергу и Локомотиву = обоим по 14 раз = Итого: 28 !!! Куньлуни и др. я в расчёт не беру 2) Могу утверждать. что перекрёстный сделали из-за Динамо, которое 10 лет не способно пройти 2-й раунд плей-офф, влетая СКА и др. клубам Запада 3) Изучай матчасть: Фёдоров в подмётки не годится восточникам Биллу, Воробьёву, да и Знарку также. Физрук-однодневка ваш Фёдоров, без помощи судей-НИКТО

    18.03.2025

  • Бустег

    не, вам суждено от СКА вылететь

    18.03.2025

  • ёzhic8

    И на шо это ему надо? Странное решение, если конечно - Шевченко говорит правду, что случается нечасто

    18.03.2025

  • Анфис-ка

    Ну, "гений"- Ротан влетал в плей- офф ЦСКА постоянно, потому и слелали перекрёстный, а однодневки Востока пусть хотя бы приблизятся к достижениям Фёдорова ,как тренера!

    18.03.2025

  • Юлия Лизогуб

    Великий хоккеист, талантливый тренер, прекрасный человек… Благодаря таким людям хоккей у нас еще жив

    18.03.2025

  • Vlаdimir

    Правильное решение. Будет в курсе событий, наблюдать за положением в команде и сможет помочь в трудную минуту при необходимости. Иметь такого специалиста в клубе очень хорошо.

    18.03.2025

  • Армеец

    Ни разу не армеец!!!

    18.03.2025

  • KlimA

    Конечно да .. побжедать придётся всех, чтобы выиграть КГ..))

    18.03.2025

  • Капитон Матроскин

    Ответить надо было "Конечно, да, конечно, да, конечно!" ))))

    18.03.2025

  • KlimA

    Да хбз.. Минск монструзил послдний месяц, пару игр правда на спад пошёл, но похоже уже к плову готовится.. Так то в принципе по барабану, кроме Локо и Торпедо остальные все примерно одноого уровня..

    18.03.2025

  • Звездоносец

    Пусть Питер наслаждается гением ...Получать удовольствие от Ромы будут минимум до 36 года . А там-как карта ляжет...

    18.03.2025

  • Капитон Матроскин

    На Западе сейчас идеально расположены команды топ-8! Локо пусть проходят Оленей (я любя), Динамо Мск - то же самое с Череповчанами, Мы побьемся с Минском, а Спартак пусть рубится со СКА из 7 матчей, и пущай поубивают там друг дружку))) Ах, КлимА, ты со мной согласен??)))

    18.03.2025

  • Капитон Матроскин

    И это правильно, это хорошо, что возвращается!!!

    18.03.2025

  • наталья Иванова

    Быстро отошёл от нокдауна и нокаута 2023/2024: влетел "гению" Ротенбергу с теннисным счётом 0-6 и шести клубам Востока 0-12

    18.03.2025

  • Сергей Чернов

    Может заберете Ротенберга.

    18.03.2025

  • andrey7773

    А Есмантовича убрать !!!

    18.03.2025

  • Kanidzha

    да очень похоже на то что будет подбирать игроков под себя.Но про Воробьёва ты зря,всё же повезло ему в этом сезоне.Глянь какие потери в составе.

    18.03.2025

  • Павел Родионов

    без этого шага вряд ли будет польза от прихода Федорова

    18.03.2025

  • 36

    Один из лучших игроков за всю историю хоккея

    18.03.2025

  • Рюрик 9

    Как в "Человеке с бульвара Капуцинов": - Джек, что ты можешь сделать за деньги? - За деньги? За деньги я могу сделать всё.

    18.03.2025

  • KlimA

    Какая замечательноая новость. Легенда возвращается. Радостно)

    18.03.2025

  • KlimA

    Не всё в этой жизни решают деньги, а очень большие почти всё.

    18.03.2025

  • KlimA

    Это первый шаг к возврату Сергея Викторовича на тренерский мостик. А Воробьев пусть убирается к Пирату в Питер.)

    18.03.2025

  • 4rfv5tgb

    полагаю, что с учетом тренерского опыта Федоров будет очень полезным в клубе на любой должности.

    18.03.2025

  • gan75

    Федоров/Федотов, ЦСКА, вернётся.... А, этож про хоккей :))

    18.03.2025

  • Adiоs Amigos R

    Уговорили таки. З.Ы. Норм такой меч завис сейчас над Воробьёвым...

    18.03.2025

  • Ни кто кроме нас

    А руководство клуба вместе с Есмантовичем или как его, убрать на хотите

    18.03.2025

  • Рюрик 9

    А ещё три месяца назад говорил, что в хоккей не тянет от слова совсем.

    18.03.2025

    • Никитин: «К Кубку Континента отношусь как к результату процесса работы команды»

    Бывший капитан «Автомобилиста» Федор Малыхин найден мертвым
