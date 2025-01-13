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Сегодня, 12:22

Федоров рассказал о тренировках своего сына под руководством первого наставника Овечкина

Даниил Аршавский
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Трехкратный обладатель Кубка Стэнли Сергей Федоров рассказал, что его сын Виктор занимается с первым тренером российского капитана «Вашингтона» Александра Овечкина Алексеем Калинцевым.

«Мой сын тренируется пять раз в неделю уже третий год. Школа рядом с нами, прекрасный каток, отличные тренеры — Алексей Князев, Иван Новосельцев и первый тренер Александра Овечкина Алексей Валентинович Калинцев. Я не думаю ни о каком профессиональном хоккее для Виктора. Это просто активный образ жизни на данный момент, и пойдет у него или нет — кто знает. И потом Алексей Валентинович мне сказал, посмотри, Сергей Викторович, — он кайфует здесь», — цитирует Федорова ТАСС.

55-летний Федоров завершил спортивную карьеру в 2013 году. С 2021 по 2024 год бывший форвард занимал пост главного тренера московского ЦСКА и дважды выигрывал Кубок Гагарина вместе с армейцами.

Источник: ТАСС
Александр Овечкин
Хоккей
Сергей Федоров
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Западная конференция И В П О
1 Локомотив 45 35 10 72
2 Динамо М 44 27 17 57
3 Спартак 42 26 16 57
4 ЦСКА 43 25 18 57
5 Динамо Мн 45 25 20 56
6 Северсталь 44 27 17 55
7 СКА 43 25 18 54
8 Торпедо 43 19 24 46
9 Куньлунь РС 44 20 24 44
10 Витязь 43 16 27 37
11 Сочи 42 13 29 29
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 45 27 18 59
2 Сал. Юлаев 43 28 15 58
3 Ак Барс 42 27 15 56
4 Металлург Мг 44 27 17 56
5 Автомобилист 43 24 19 54
6 Авангард 43 22 21 47
7 Адмирал 44 19 25 45
8 Сибирь 42 18 24 40
9 Лада 42 17 25 40
10 Нефтехимик 43 14 29 39
11 Барыс 47 10 37 25
12 Амур 44 9 35 23
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Сибирь – Нефтехимик
 - : -
13.01 17:00
Металлург Мг – Сочи
 - : -
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Торпедо – Трактор
 - : -
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