Федоров рассказал о тренировках своего сына под руководством первого наставника Овечкина
Трехкратный обладатель Кубка Стэнли Сергей Федоров рассказал, что его сын Виктор занимается с первым тренером российского капитана «Вашингтона» Александра Овечкина Алексеем Калинцевым.
«Мой сын тренируется пять раз в неделю уже третий год. Школа рядом с нами, прекрасный каток, отличные тренеры — Алексей Князев, Иван Новосельцев и первый тренер Александра Овечкина Алексей Валентинович Калинцев. Я не думаю ни о каком профессиональном хоккее для Виктора. Это просто активный образ жизни на данный момент, и пойдет у него или нет — кто знает. И потом Алексей Валентинович мне сказал, посмотри, Сергей Викторович, — он кайфует здесь», — цитирует Федорова ТАСС.
55-летний Федоров завершил спортивную карьеру в 2013 году. С 2021 по 2024 год бывший форвард занимал пост главного тренера московского ЦСКА и дважды выигрывал Кубок Гагарина вместе с армейцами.
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