Федоров рассказал о причинах поражения ЦСКА в матче с «Трактором»

Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против «Трактора» (1:2).

«Игра сложилась для нас не лучшим образом. Мы, конечно, в этом сами виноваты. Шайба в зоне соперника не держалась, по какой-то причине не смогли найти в себе силы, чтобы провести в атаке больше времени. Плюс, к сожалению, наши удаления опять сбивали ритм игры. После этого были какие-то проблески в атаке, но не сложилось. Хотя в конце мы могли найти ключ к воротам соперника и забить гол, который бы помог продолжить игру. До двенадцати ночи немного попереживаем, а потом будем думать о следующем сопернике.

Иван Федотов сыграл против бывшей команды? Никакого психологического фактора не было, мы придерживаемся графика игры вратарей. Адам Рейдеборн провел хороший матч с «Барысом», а Иван был на очереди.

Дебют Владислава Коткова? Он приехал с корабля на бал. Много ему сыграть не удалось, но, я считаю, что дебют получился. Будем дальше с ним работать и давать шансы в играх», — цитирует Федорова официальный сайт КХЛ.

В составе победителей отличились Теему Пулккинен и Владимир Ткачев. Единственную шайбу у ЦСКА забросил Лукас Валльмарк.