Федоров пропустил матч ЦСКА с минским «Динамо» по состоянию здоровья
Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров пропустил матч ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ с минским «Динамо» по состоянию здоровья, информирует пресс-служба лиги.
Функции главного тренера в данной игре возложены на старшего тренера команды Равиля Якубова.
54-летний Федоров возглавляет ЦСКА с 2021 года. Под его руководством красно-синие дважды выиграли Кубок Гагарина.
В текущем регулярном чемпионате ЦСКА (59 очков) занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|56
|36
|20
|78
|2
|Авангард
|54
|37
|17
|77
|3
|Сал. Юлаев
|54
|34
|20
|72
|4
|Автомобилист
|57
|31
|26
|68
|5
|Ак Барс
|54
|32
|22
|66
|6
|Трактор
|55
|30
|25
|66
|7
|Лада
|56
|27
|29
|66
|8
|Нефтехимик
|55
|23
|32
|55
|9
|Амур
|54
|21
|33
|53
|10
|Сибирь
|54
|21
|33
|51
|11
|Барыс
|53
|19
|34
|44
|12
|Адмирал
|54
|16
|38
|43
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|53
|36
|17
|76
|2
|Динамо М
|54
|35
|19
|74
|3
|СКА
|54
|35
|19
|73
|4
|Спартак
|56
|32
|24
|72
|5
|Торпедо
|53
|31
|22
|65
|6
|Северсталь
|54
|27
|27
|61
|7
|ЦСКА
|53
|27
|26
|59
|8
|Динамо Мн
|53
|24
|29
|53
|9
|Витязь
|53
|17
|36
|41
|10
|Куньлунь РС
|55
|17
|38
|40
|11
|Сочи
|54
|16
|38
|38
Результаты / календарь
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28.01
29.01
|24.01
|12:00
|
Амур – Сал. Юлаев
|2 : 3 Б
|24.01
|12:30
|
Адмирал – Металлург Мг
|2 : 1
|24.01
|17:00
|
Автомобилист – Ак Барс
|1 : 4
|24.01
|19:00
|
Локомотив – Сочи
|- : -
|24.01
|19:00
|
Нефтехимик – Торпедо
|- : -
|24.01
|19:30
|
СКА – Барыс
|- : -
|24.01
|19:30
|
ЦСКА – Динамо Мн
|- : -
|24.01
|19:30
|
Витязь – Сибирь
|- : -
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