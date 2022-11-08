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Сегодня, 00:44

Федоров о поражении от «Локомотива»: «Ребята сделали все, но без ошибок не бывает»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Локомотива» (2:3 Б).

— Я считаю, игра удалась, — приводит слова Федорова официальный сайт клуба. — Пропустили первыми, но сумели забить, во втором периоде получили лишние удаления, особенно за разговоры. В третьем четыре хороших момента создали, шайба не пошла в ворота. Ребята сделали все, но без ошибок, конечно, не бывает.

— Вы не производите впечатления жесткого тренера, но Андрей Светлаков не доиграл матч после удаления. Как прокомментируете это свое решение?

— Мы спокойно решим этот вопрос. Все в нашей команде должны понимать, что такие удаления смерти подобны. Их надо исключить, спокойно делать свою работу. У судей есть право дать удаление или не дать его. Мы должны концентрироваться на тех моментах, которые мы делаем хорошо.

Надо поработать в этом направлении. Когда дело доходит до экстрима и за это нас наказывают, это перебор. Как я уже сказал, решим вопрос.

— Освежите вашу концепцию снятия вратаря. Вы считаете, что нет смысла ориентироваться на буллиты, или тренируете игру в большинстве?

— Есть возможности в игре что-то потренировать. Сезон напряженный, мало времени для тренировок. Мы должны тренироваться играя.

Снятие вратаря — технический процесс, и возвращение Адама в ворота по ходу овертайма было продиктовано необходимостью. Мы не шли ва-банк, просто считали, что у нас есть преимущество, так как у «Локомотива» в меньшинстве играли одни и те же люди.

Много технических моментов, но самое главное — мы достаточно хорошо сыграли третий период, и правильно было ребятам дать еще шанс забить хороший гол.

После этого матча ЦСКА с 39 очками занимает третье место в Западной конференции, «Локомотив» с 39 очками — на второй строчке.

Сергей Федоров
КХЛ
ХК Локомотив (Ярославль)
ХК ЦСКА (Москва)
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