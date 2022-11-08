Федоров о поражении от «Локомотива»: «Ребята сделали все, но без ошибок не бывает»
Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Локомотива» (2:3 Б).
— Я считаю, игра удалась, — приводит слова Федорова официальный сайт клуба. — Пропустили первыми, но сумели забить, во втором периоде получили лишние удаления, особенно за разговоры. В третьем четыре хороших момента создали, шайба не пошла в ворота. Ребята сделали все, но без ошибок, конечно, не бывает.
— Вы не производите впечатления жесткого тренера, но Андрей Светлаков не доиграл матч после удаления. Как прокомментируете это свое решение?
— Мы спокойно решим этот вопрос. Все в нашей команде должны понимать, что такие удаления смерти подобны. Их надо исключить, спокойно делать свою работу. У судей есть право дать удаление или не дать его. Мы должны концентрироваться на тех моментах, которые мы делаем хорошо.
Надо поработать в этом направлении. Когда дело доходит до экстрима и за это нас наказывают, это перебор. Как я уже сказал, решим вопрос.
— Освежите вашу концепцию снятия вратаря. Вы считаете, что нет смысла ориентироваться на буллиты, или тренируете игру в большинстве?
— Есть возможности в игре что-то потренировать. Сезон напряженный, мало времени для тренировок. Мы должны тренироваться играя.
Снятие вратаря — технический процесс, и возвращение Адама в ворота по ходу овертайма было продиктовано необходимостью. Мы не шли ва-банк, просто считали, что у нас есть преимущество, так как у «Локомотива» в меньшинстве играли одни и те же люди.
Много технических моментов, но самое главное — мы достаточно хорошо сыграли третий период, и правильно было ребятам дать еще шанс забить хороший гол.
После этого матча ЦСКА с 39 очками занимает третье место в Западной конференции, «Локомотив» с 39 очками — на второй строчке.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|27
|25
|2
|51
|2
|Локомотив
|27
|18
|9
|39
|3
|ЦСКА
|26
|17
|9
|39
|4
|Динамо М
|27
|16
|11
|36
|5
|Торпедо
|27
|16
|11
|33
|6
|Витязь
|27
|12
|15
|30
|7
|Динамо Мн
|27
|12
|15
|28
|8
|Спартак
|28
|11
|17
|27
|9
|Северсталь
|27
|10
|17
|26
|10
|Куньлунь
|29
|10
|19
|23
|11
|Сочи
|25
|3
|22
|11
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Сал. Юлаев
|27
|17
|10
|39
|2
|Металлург
|27
|17
|10
|37
|3
|Автомобилист
|26
|16
|10
|34
|4
|Сибирь
|29
|15
|14
|33
|5
|Адмирал
|27
|14
|13
|32
|6
|Авангард
|27
|13
|14
|29
|7
|Ак Барс
|26
|12
|14
|28
|8
|Трактор
|28
|12
|16
|27
|9
|Барыс
|27
|12
|15
|25
|10
|Нефтехимик
|26
|10
|16
|21
|11
|Амур
|25
|8
|17
|20
|8.11
|12:00
|
Амур – Динамо М
|- : -
|8.11
|12:30
|
Адмирал – СКА
|- : -
|8.11
|16:30
|
Барыс – Витязь
|- : -
|8.11
|19:00
|
Нефтехимик – Ак Барс
|- : -
|8.11
|19:00
|
Северсталь – Автомобилист
|- : -