Федоров прокомментировал поражение ЦСКА в матче с «Куньлунем»

Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Куньлуня» (1:2).

«В первые десять минут мы могли забить на два гола больше. Но, к сожалению, не сложилось. «Куньлунь» вернулся в игру, они динамично играли с шайбой, о чем мы знали. Не сложилось в третьем периоде, пропустили ненужный гол, пытались вернуться в игру, не забили большинство. Благодарен ребятам, показали командную игру, но на какие-то индивидуальные моменты нужно обратить внимание и работать над ними дальше.

«Куньлунь» — очень хорошая, динамичная команда, ее ни в коем случае нельзя недооценивать. Там играют парни, которые прошли годы и десятилетия в профессиональных лигах Европы и Северной Америки, очень хорошие китайские игроки. Мы готовим ребят к каждой игре, обращаем внимание на те моменты и стороны нашей игры, которые мы обязаны и можем контролировать", — приводит слова Федорова официальный сайт КХЛ.

«Куньлунь» набрал 10 очков после 15 игр и идет на 11-й позиции в таблице Восточной конференции. У ЦСКА 20 очков после 16 матчей и 5-е место в таблице Западной конференции.