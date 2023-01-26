Федоров — о поражении от СКА: «Сыграли слишком просто»

Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров прокомментировал поражение от СКА (1:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Игра получилась волнами. Не скажу, что мы испытывали какие-то проблемы, но не дожали свои моменты, комбинации. Сыграли слишком просто. Удаления в концовке? Ничего не буду говорить. Они есть, были и будут, поэтому мы работаем дальше. Всегда пытаемся не дать сопернику забить, когда получаем две минуты. Как добывается психологическая уверенность? Над этой составляющей работаем не только мы, но и все команды.

Сезон необычный, без гибкости и огонька сложно реализовать что-то в сегодняшнем быстром хоккее с маленькими площадками. Наши парни прекрасно понимают, что нам сегодня не хватило. Мы поговорили после игры, адресовали тренерский взгляд на ситуацию по горячим следам. Наша команда умеет играть, может играть, ребята знают это. Но если в звене один нападающий из звена выпадает, то звено не играет, не летает. Самолет не летит без крыла!» - цитирует пресс-служба КХЛ Федорова.

СКА лидирует в турнирной таблице Западной конференции, набрав 90 очков. ЦСКА идет третьим — 74 очка.