Хоккей
КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 02:10

Федоров — о поражении от СКА: «Сыграли слишком просто»

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров прокомментировал поражение от СКА (1:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Игра получилась волнами. Не скажу, что мы испытывали какие-то проблемы, но не дожали свои моменты, комбинации. Сыграли слишком просто. Удаления в концовке? Ничего не буду говорить. Они есть, были и будут, поэтому мы работаем дальше. Всегда пытаемся не дать сопернику забить, когда получаем две минуты. Как добывается психологическая уверенность? Над этой составляющей работаем не только мы, но и все команды.

Сезон необычный, без гибкости и огонька сложно реализовать что-то в сегодняшнем быстром хоккее с маленькими площадками. Наши парни прекрасно понимают, что нам сегодня не хватило. Мы поговорили после игры, адресовали тренерский взгляд на ситуацию по горячим следам. Наша команда умеет играть, может играть, ребята знают это. Но если в звене один нападающий из звена выпадает, то звено не играет, не летает. Самолет не летит без крыла!» - цитирует пресс-служба КХЛ Федорова.

СКА лидирует в турнирной таблице Западной конференции, набрав 90 очков. ЦСКА идет третьим — 74 очка.

Источник: https://www.khl.ru/news/2023/01/25/508904.html
Сергей Федоров
Хоккей
КХЛ
ХК СКА
ХК ЦСКА (Москва)
1
0
Читайте также
Овечкин вернулся и забил! Без него у «Вашингтона» были бы большие проблемы
На что смотреть на чемпионате Европы без россиян? Интриги турнира в Финляндии
Медведев предрек украинским властям потерю выхода к морю
Девять человек погибли в ДТП с микроавтобусом в Тульской области
МИД Грузии вызвал временного поверенного в делах Украины после слов о России
Орнитолог объяснила тучи кружащих над Киевом ворон
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Епанчинцев: «Амур» не хотел удерживать равный счет, надеялись победить в основное время»

Ротенберг после победы над ЦСКА отметил, что СКА необходимо улучать дисциплину
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
Западная конференция И В П О
1 СКА 56 43 13 90
2 Локомотив 56 33 23 74
3 ЦСКА 54 34 20 74
4 Торпедо 54 34 20 72
5 Динамо М 55 32 23 72
6 Витязь 54 26 28 60
7 Спартак 55 25 30 57
8 Северсталь 55 22 33 56
9 Динамо Мн 55 21 34 54
10 Куньлунь 55 19 36 43
11 Сочи 53 6 47 21
Восточная конференция И В П О
1 Автомобилист 54 31 23 70
2 Сибирь 55 33 22 70
3 Ак Барс 55 30 25 69
4 Металлург 54 30 24 68
5 Авангард 54 31 23 66
6 Сал. Юлаев 55 28 27 65
7 Адмирал 54 27 27 60
8 Амур 54 25 29 56
9 Нефтехимик 55 25 30 54
10 Барыс 57 24 33 54
11 Трактор 55 23 32 54
Результаты / календарь
16.01
17.01
18.01
19.01
20.01
21.01
22.01
23.01
24.01
25.01
26.01
27.01
28.01
29.01
30.01
31.01
26.01 12:30
Адмирал – Сибирь
 - : -
26.01 19:00
Куньлунь – Динамо Мн
 - : -
26.01 19:30
Спартак – Торпедо
 - : -
26.01 19:30
Сочи – Витязь
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости