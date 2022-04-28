Федоров: «Если Дальбек сможет ходить, то сможет и сыграть»

Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров подвел итоги шестого матча финала Кубка Гагарина с «Металлургом» (2:1, 3-3).

— Забили два гола, создали преимущество. Потом не забили в большинстве, но выдержали. Пропустили ненужный гол. Соперник играет мобильно, умело держит шайбу и распоряжается ей в зоне атаки. Сложная, но интенсивная игра. Мы сделали еще один шаг. Едем в «Магнитку».

— Сможет ли Клас Дальбек сыграть в седьмом матч?

— Пока не знаю, как он себя чувствует. Но если сможет ходить, то сможет и сыграть.

— Карнаухов и Светлаков много удаляются. Люди понимают, что в решающих играх нужно вести себя сдержаннее?

— Сложно что-то комментировать. Но я всегда говорю, что эмоции приветствуются. Не все получается. Коллектив — это не два человека, о которых вы сказали. Все горят, все эмоционируют, включая тренерский штаб.

— Воробьев требовал удаление ЦСКА за задержку игры, когда Федотов подъехал на лавку во время остановки.

— Сложный момент. Не скажу, что на 100% контролировали ситуацию. Но судьи подсказали и мы сработали так, как было необходимо. Но Ване нужно было что-то подчинить. Что тут поделаешь?