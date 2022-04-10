Федоров оценил игру Светлакова в матче против СКА

Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров рассказал, о чем говорил с нападающим Андреем Светлаковым после завершения пятого матча серии плей-офф против СКА (2:3, 2-3).

— Как себя чувствует Андрей Светлаков, который из героя матча превратился в антигероя — сначала он сделал дубль, а затем СКА реализовал его удаление?

— Андрей чувствует себя нормально, у него это не первый профессиональный сезон.

— Удалось ли переговорить со Светлаковым и выяснить, почему он допустил ту ошибку в конце третьего периода?

— Нет, с Андреем я не говорил, это и незачем. Это не ошибка, а скорее эмоции. Хоккей — это всегда эмоции, и они приносят определенный результат.

— Если посмотреть на всю серию, то складывается ощущение, что одна команда постоянно нарушает игровую дисциплину, а вторая практически не удаляется.

— Значит, мы не достаточно организованы, чтобы не фолить.

— Следующий матч сможет стать для вашей команды определяющим. Будете как-то дополнительно мотивировать игроков, может, нагружать их?

— Будем серьезно готовиться, разберем моменты, которые надо улучшить.