Федоров: «Хорошо двигали шайбу, но реализация была заторможена»

Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров прокомментировал поражение от СКА (1:2) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.

«В общем и целом считаю, что хорошо двигали шайбу, но в начале игры допустили четыре грубые ошибки, две из которых соперник реализовал. Все же наша энергия, движение с шайбой мне понравились. Но результат, к сожалению, на табло. СКА здорово и мобильно оборонялся, шайба не шла в глубину. Создавали некоторые моменты, но наша реализация была заторможена. Хотели, наверное, покрасивее сыграть. Желание приветствуется, но не исполнили так, как надо», — цитирует Федорова пресс-служба ЦСКА.

Это вторая победа питерских армейцев над московскими в этом сезоне — в октябре СКА обыграл ЦСКА со счетом 3:2.

СКА набрал 38 очков и занимает 5-е место в турнирной таблице Западной конференции. Команда одержала 6-ю победу подряд. ЦСКА с 36 очками располагается на 5-м месте «Запада».