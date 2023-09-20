Федоров объяснил, почему старается не поддаваться эмоциям во время матчей ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров объяснил, почему пытается не поддаваться эмоциям во время матчей своей команды.

«Если ты главный тренер и управляешь командой во время игры, то тебе надо концентрироваться только на этих вещах. Эмоции всегда обуревают. Мне это не дает большого удовольствия. Смысл эмоционировать? Есть собрания: всегда найдется время высказать свою точку зрения как команде в целом, так и индивидуально. Когда все из рук вон плохо, присутствуют и повышенные тона. Но я не сторонник этого, потому что считаю, что в таких случаях сам виноват, не подготовил команду. Орать хочется в каждой игре, но это неэффективно», — сказал Федоров в интервью бывшему главному тренеру сборной России по футболу Леониду Слуцкому в программе «Коммент.Тренер».

Сергей Федоров возглавляет ЦСКА с июля 2021 года. Вместе с красно-синими он выиграл два Кубка Гагарина подряд.