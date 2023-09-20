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Сегодня, 21:50

Федоров объяснил, почему старается не поддаваться эмоциям во время матчей ЦСКА

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Сергей Федоров.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров объяснил, почему пытается не поддаваться эмоциям во время матчей своей команды.

«Если ты главный тренер и управляешь командой во время игры, то тебе надо концентрироваться только на этих вещах. Эмоции всегда обуревают. Мне это не дает большого удовольствия. Смысл эмоционировать? Есть собрания: всегда найдется время высказать свою точку зрения как команде в целом, так и индивидуально. Когда все из рук вон плохо, присутствуют и повышенные тона. Но я не сторонник этого, потому что считаю, что в таких случаях сам виноват, не подготовил команду. Орать хочется в каждой игре, но это неэффективно», — сказал Федоров в интервью бывшему главному тренеру сборной России по футболу Леониду Слуцкому в программе «Коммент.Тренер».

Сергей Федоров возглавляет ЦСКА с июля 2021 года. Вместе с красно-синими он выиграл два Кубка Гагарина подряд.

Сергей Федоров в&nbsp;гостях у&nbsp;Леонида Слуцкого. «Орать хочется в каждой игре, но это неэффективно». Интервью главного тренера ЦСКА Федорова

Источник: «Коммент.Тренер»
Сергей Федоров
Хоккей
КХЛ
ХК ЦСКА (Москва)
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Положение команд
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Западная конференция И В П О
1 Торпедо 8 6 2 13
2 Динамо М 8 6 2 12
3 Локомотив 8 6 2 12
4 Сочи 8 5 3 10
5 Куньлунь РС 9 5 4 10
6 Спартак 8 4 4 9
7 Северсталь 6 3 3 7
8 ЦСКА 8 3 5 7
9 Динамо Мн 7 2 5 5
10 СКА 7 2 5 4
11 Витязь 9 1 8 3
Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 9 7 2 15
2 Ак Барс 8 6 2 12
3 Сал. Юлаев 7 5 2 10
4 Авангард 6 5 1 10
5 Автомобилист 9 4 5 10
6 Лада 8 4 4 9
7 Трактор 8 4 4 9
8 Амур 7 3 4 7
9 Барыс 7 2 5 7
10 Сибирь 7 3 4 7
11 Адмирал 6 1 5 4
12 Нефтехимик 8 1 7 3
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25.09
20.09 17:00
Сал. Юлаев – Нефтехимик
 4 : 2
20.09 17:00
Металлург Мг – Автомобилист
 2 : 1 Б
20.09 19:10
Динамо Мн – Локомотив
 1 : 4
20.09 19:30
СКА – Северсталь
 4 : 1
20.09 19:30
Торпедо – Витязь
 3 : 1
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