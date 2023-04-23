Федоров — о желании ЦСКА выиграть Кубок Гагарина дома: «Надо ехать и выигрывать в гостях»

Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров после победы команды в четвертом матче финала Кубка Гагарина с «Ак Барсом» (2:1, 3-1) ответил на вопрос о желании команды выиграть трофей при своих болельщиках в шестой встрече.

«Выиграть дома, конечно, приятно, но в профессиональном спорте нельзя ничего планировать. С собой на выезд взять коробку и болельщиков мы не можем. Надо ехать выигрывать, а как уже все сложится — одному Богу известно. Так что отдыхаем, готовимся, переживаем. Многое решает психология, главный шаг для нас еще впереди», — сказал Федоров.

Следующий матч серии пройдет 25 апреля в Казани. В случае победы ЦСКА станет трехкратным обладателем Кубка Гагарина и повторит рекорд «Ак Барса». Шестой матч в случае необходимости пройдет 27 апреля в Москве, седьмой — 29 в Казани.