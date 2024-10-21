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Сегодня, 16:44

Федоров не сменит Воробьева на посту главного тренера ЦСКА

Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея
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Сергей Федоров.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Как стало известно «СЭ», Сергей Федоров не будет менять Илью Воробьева на посту главного тренера ЦСКА.

По нашей информации, Федоров сам не хочет возвращаться к работе тренером — он состоит в наблюдательном совете клуба, и эта должность его устраивает.

20 октября ЦСКА проиграл «Сочи» (3:4 Б) в матче FONBET Чемпионата КХЛ и потерпел четвертое поражение подряд. После 18 игр нынешнего сезона армейцы с 21 очком занимают шестое место в таблице Западной конференции КХЛ.

Федоров возглавлял ЦСКА с июля 2021 года по апрель 2024-го. Под его руководством команда дважды выиграла Кубок Гагарина.

Хоккей
КХЛ
ХК ЦСКА (Москва)
Илья Воробьев
Сергей Федоров
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Адмирал – Спартак
 4 : 3 ОТ
21.10 15:30
Сибирь – Трактор
 - : -
21.10 19:00
Локомотив – Динамо М
 - : -
21.10 19:00
Витязь – СКА
 - : -
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Динамо Мн – Барыс
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