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Сегодня, 22:34

Федоров назвал причины поражения ЦСКА от московского «Динамо»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров прокомментировал поражение от московского «Динамо» (1:4) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

«Динамо» — с победой: хорошая быстрая команда, предложила нам очень высокий темп, особенно в первом периоде. Во втором нам удалось сыграть намного лучше, но после этого все прекрасно все видели — нам не удалось сдержать эмоции, где-то мы действовали на грани фола, а где-то переходили эту черту, получили много ненужных удалений.
Тяжело было вернуться в матч, хотя была надежда выстоять три на пять. Первая пара хорошо сыграла, но все-таки пропустили. Провели эмоциональный матч, и в данном контексте эмоции были не под контролем с нашей стороны. Ждали хорошего соперника, «Динамо» — одна из тех команд, с кем мы, в принципе, всегда хорошо играем. Но в этой игре эмоции захватили, начало было не за нами, потом справились и вошли в игровой тонус.
Мы поддерживаем эмоции, даже не совсем те, что работают на нас, на команду и на победу. На этом мы учимся, и в следующий раз, я уверен, будем понимать, что в такой же ситуации их нельзя отпускать, нужно держать себя в руках. Это новый момент нашей хоккейной жизни, но, думаю, коллектив прекрасно понимает, откуда они взялись — от того, что мы хотим победить. Просто так это не пройдет, надо поработать — переговорить по душам с лидерами и с молодыми, всем линиям нашего состава мы должны помочь с этим", — приводит официальный сайт КХЛ слова Федорова.

ЦСКА потерпел второе поражение подряд и четвертое в сезоне-2023/24. Армейцы идут на восьмом месте в таблице Западной конференции с 5 очками в 6 матчах.

Источник: Официальный сайт КХЛ
Сергей Федоров
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