Федоров назвал причины поражения ЦСКА от московского «Динамо»
Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров прокомментировал поражение от московского «Динамо» (1:4) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
«Динамо» — с победой: хорошая быстрая команда, предложила нам очень высокий темп, особенно в первом периоде. Во втором нам удалось сыграть намного лучше, но после этого все прекрасно все видели — нам не удалось сдержать эмоции, где-то мы действовали на грани фола, а где-то переходили эту черту, получили много ненужных удалений.
Тяжело было вернуться в матч, хотя была надежда выстоять три на пять. Первая пара хорошо сыграла, но все-таки пропустили. Провели эмоциональный матч, и в данном контексте эмоции были не под контролем с нашей стороны. Ждали хорошего соперника, «Динамо» — одна из тех команд, с кем мы, в принципе, всегда хорошо играем. Но в этой игре эмоции захватили, начало было не за нами, потом справились и вошли в игровой тонус.
Мы поддерживаем эмоции, даже не совсем те, что работают на нас, на команду и на победу. На этом мы учимся, и в следующий раз, я уверен, будем понимать, что в такой же ситуации их нельзя отпускать, нужно держать себя в руках. Это новый момент нашей хоккейной жизни, но, думаю, коллектив прекрасно понимает, откуда они взялись — от того, что мы хотим победить. Просто так это не пройдет, надо поработать — переговорить по душам с лидерами и с молодыми, всем линиям нашего состава мы должны помочь с этим", — приводит официальный сайт КХЛ слова Федорова.
ЦСКА потерпел второе поражение подряд и четвертое в сезоне-2023/24. Армейцы идут на восьмом месте в таблице Западной конференции с 5 очками в 6 матчах.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Торпедо
|4
|4
|0
|8
|2
|Динамо М
|6
|4
|2
|8
|3
|Куньлунь РС
|6
|4
|2
|8
|4
|Спартак
|5
|3
|2
|6
|5
|Сочи
|6
|3
|3
|6
|6
|Локомотив
|5
|3
|2
|6
|7
|Северсталь
|4
|2
|2
|5
|8
|ЦСКА
|6
|2
|4
|5
|9
|Динамо Мн
|5
|2
|3
|5
|10
|СКА
|5
|2
|3
|4
|11
|Витязь
|5
|1
|4
|2
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|5
|4
|1
|9
|2
|Ак Барс
|5
|4
|1
|8
|3
|Автомобилист
|5
|3
|2
|7
|4
|Авангард
|4
|3
|1
|6
|5
|Амур
|6
|3
|3
|6
|6
|Трактор
|5
|2
|3
|5
|7
|Сибирь
|5
|2
|3
|5
|8
|Сал. Юлаев
|4
|2
|2
|4
|9
|Лада
|5
|2
|3
|4
|10
|Адмирал
|4
|1
|3
|3
|11
|Нефтехимик
|4
|1
|3
|3
|12
|Барыс
|5
|0
|5
|3
|13.09
|15:30
|
Сибирь – Амур
|1 : 2 Б
|13.09
|19:00
|
Северсталь – Сочи
|4 : 5 ОТ
|13.09
|19:30
|
ЦСКА – Динамо М
|1 : 4